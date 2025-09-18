مصرع وإصابة شخصين في معركة بالأسلحة النارية بقنا

لقي شاب مصرعه وأصيب نجل عمه بطلق ناري، اليوم الخميس، إثر مشاجرة بين أبناء عمومة على قطعة أرض جبلية في قرية حاجر دنفيق، مركز نقادة، غرب محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومة في قرية حاجر دنفيق بدائرة المركز.

بعد الفحص تبين مصرع م، يبلغ من العمر 25 عامًا، وإصابة نجل عمه أ، يبلغ من العمر 18 عامًا، بطلقات نارية إثر مشاجرة بين أبناء عمومة على قطعة أرض جبلية في قرية حاجر دنفيق.

تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.