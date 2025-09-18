نقيب المحامين يكرم٤٠٠ طالب متفوق من أبناء محامي الإسكندرية

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية تكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء المحامين بالإسكندرية، والتي نظمتها النقابة الفرعية بمقر نادي جليم، بحضور محمد الكسار، وكيل النقابة، والسيد جابر، عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وفي كلمته، قدَّم نقيب المحامين التهنئة إلى أولياء الأمور من السادة المحامين على تفوق أبنائهم، معبِّرًا عن فخره بهذا التفوق الذي هو ثمرة جهد الآباء طوال العام.

وأعرب نقيب المحامين عن سعادته بتفوق أبناء السادة المحامين قائلًا: "نفرح لتفوق أبناء المحامين، ونحرص على أن نحتفل مع أبنائنا بهذا التفوق، ونكون في أسعد حال عندما نرى هذا النجاح، ونسعد بلقائكم في كل المناسبات السعيدة للمحامين."

وأكد أن الاحتفال بالمتفوقين يعد تقليدًا سنويًا تحرص النقابة على استمراره دعمًا لمسيرة العلم والتميز، مشيدًا بجهود الطلاب وأولياء الأمور في تحقيق هذه النجاحات.

ولفت نقيب المحامين إلى أن الاحتفالية تأتي ضمن اهتمام النقابة برعاية أبنائها علميًا وثقافيًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن النقابة لن تتوانى عن دعم المتفوقين الذين يمثلون أمل المستقبل وركيزة النهضة والتنمية.

ودعا الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد والتمسك بالقيم العلمية والإنسانية، معبِّرًا عن اعتزازه بتضحيات أسرهم ودعمهم المستمر.

وشهد الحفل تكريم 400 متفوق من أبناء السادة المحامين من مختلف المراحل الدراسية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، وذلك بشهادات تقدير وهدايا عينية.

