وزير الزراعة يشارك في اجتماع مجموعة عمل وزراء مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا

يشارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين الذي يعقد في كيب تاون، بدولة جنوب أفريقيا.

وغادر وزير الزراعة القاهرة متجها إلى دولة جنوب أفريقيا للمشاركة في فعاليات هذا الاجتماع، والذي يستهدف مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة مثل التغير المناخي ونقص الموارد المائية.

وأكد فاروق على أهمية هذا الاجتماع، حيث من المقرر أن يشهد مناقشات موسعة واعتماد الإعلان الوزاري حول الأمن الغذائي والنظم الغذائية، لافتا إلى مصر من الدول المدعوة في هذا المحفل الدولي الهام، الأمر الذي يؤكد على دور مصر المحوري في محيطها الإقليمي والقارة الأفريقية، فضلا عن سعيها الدائم للمساهمة بفاعلية في الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي للجميع.

ومن المقرر أن يلقي وزير الزراعة كلمة مصر خلال الاجتماع، لاستعراض رؤية مصر في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، فضلا عن تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية.

ومن المقرر أيضا أن يعقد فاروق عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائهم من وزراء الزراعة المشاركون في هذا الاجتماع، لمناقشة القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي.

