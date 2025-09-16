الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مصر وتونس في بطولة العالم للطائرة بالفلبين

منتخب مصر للكرة الطائرة،
منتخب مصر للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال، بقيادة المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، مواجهة قوية وحاسمة يوم الخميس المقبل أمام تونس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة العالم، المقامة حاليا في الفلبين وتستمر حتى يوم 28 سبتمبر الجاري.

موعد مباراة مصر وتونس

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر أمام تونس في الثامنة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب مصر في بطولة العالم

وخسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام منتخب الفلبين بنتيجة (1-3)، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة العالم.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا مستحقا أمام منتخب إيران بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتراجع المنتخب الوطني للمركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بـ 3 نقاط، حصل عليهم من الفوز في الجولة الأولى أمام إيران، والخسارة في الجولة الثانية أمام أصحاب الأرض منتخب الفلبين.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

سيناريو وحيد يؤهل منتخب مصر لدور الـ16

ويمتلك المنتخب الوطني سيناريو وحيد من أجل التأهل للدور الرئيسي من بطولة العالم، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول الثاني من كل مجموعة فقط لدور الـ16.

ويأتي السيناريو الوحيد لمنتخب مصر من خلال الفوز على منتخب تونس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، فيما ستطيح الخسارة بالفراعنة خارج البطولة رسميا.

مصر تصدم إيران

وعلق الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على فوز منتخب مصر أمام إيران في الجولة الأولى من بطولة العالم.

وقال الاتحاد الدولي عبر الحسابات الرسمية: “مصر تصدم إيران.. عاد الفراعنة إلى الساحة”.

مباريات منتخب مصر

ومن المقرر خوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

مصر × إيران - 14 سبتمبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × الفلبين - 16 سبتمبر | انتهت بخسارة منتخب مصر

مصر × تونس - 18 سبتمبر | 8:30 صباحًا

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًّا من:-

 أشرف اللقاني - ياسين محمد - أحمد سعيد - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - سيف عابد - عبد الرحمن سعودي - حمادة عثمان - عبد الرحمن الشحات - زياد أسامة - محمد رضا - محمد رمضان.

ويغيب عن المنتخب في بطولة العالم عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات أبرزهم: عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح ورضا هيكل ومحمد عادل دولا وعبد الحليم عبو، وغيرهم.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، الفلبين وتونس وإيران.

وخاض المنتخب الوطني معسكرات تحضيرية للمشاركة في بطولة العالم، تضمنت مباريات ودية أمام منتخبات البحرين وتونس والجزائر وليبيا وقطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة المنتخب الوطني للكرة الطائرة ماركو بونيتا بطولة العالم موعد مباراة مصر وتونس

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، سيناريو وحيد يؤهل منتخب مصر لثمن نهائي بطولة العالم

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر والجزائر في بطولة العالم للشباب

الكرة الطائرة، منتخب مصر يواجه الفلبين في بطولة العالم

حسن عابد: دعم الدولة سر نجاح البطولة الأفريقية لشباب الكرة الطائرة

الأكثر قراءة

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

سرقة فيلا مخرج شهير في أكتوبر والأمن يكثف جهوده لضبط المتهم

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads