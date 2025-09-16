الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية: الهيئة تلقت 17 طلبا لتأسيس صناديق عقارية ومنصات رقمية

رئيس الرقابة المالية،
رئيس الرقابة المالية، فيتو

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر the investor العقاري تحت عنوان مستقبل العقار التحديات والحلول والسوق البديلة: إن  التنظيم الصادر عن الهيئة بشأن إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية أسفر عن تلقي الهيئة ١٧ طلبا منهم ١٣ طلبا لتأسيس صناديق استثمار عقارية و٤ طلبات للحصول على تراخيص ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية، وذلك لتأسيس منصات استثمار رقمية لعرض وثائق الصناديق العقارية.

