تجديد حبس مسجل خطر بحوزته 12 فرش حشيش في إمبابة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس مسجل خطر أثناء محاولته ترويج كمية من المواد المخدرة بمنطقة إمبابة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

عرض المضبوطات علي الطب الشرعي 

وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عنها، بعدما عثر  بحوزته على 12 فرش حشيش معدة للتوزيع على عملائه.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الاتجار في المواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت باستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة، تمهيدا الإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية. 

 

