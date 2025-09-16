اعترافات المتهمة بإلقاء طفلتها حديثة الولادة على رصيف بمحيط جامعة القاهرة

تباشر نيابة جنوب الجيزة التحقيق في اتهام طالبة بإلقاء طفلتها حديثة الولادة على رصيف بمحيط جامعة القاهرة بعدما أنجبتها من علاقة محرمة.

وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستجوبت المتهمة لسماع أقوالها حول دوافع تخلصها من رضيعتها وسط الشارع.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بعد حملها سفاحا، وأفادت بمحاولتها التخلص من الطفلة بإلقائها على الرصيف وسط الشارع بمحيط جامعة القاهرة، وأمرت النيابة بحجز المتهمة 24 ساعة علي ذمة التحريات.

العثور على رضيعة في الشارع

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على رضيعة ملقاة وسط السيارات بالقرب من أسوار الجامعة، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الشرطة من تحديد هوية الأم وضبطها، حيث تبين أنها فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، طالبة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

