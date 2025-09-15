الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة صانعي محتوى متهمين بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب في قصر النيل للمحاكمة

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

 أمرت  النيابة العامة بإحالة صانعي محتوى متهمين بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، بدائرة قصر النيل للمحكمة الاقتصادية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعى محتوى بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة تمثل اعتداء على قيم المجتمع وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى، والإعلان عن ممارستهما أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وبحوزتهما 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

