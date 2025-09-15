آسر ياسين عن مسلسله الرمضاني المقبل مع دينا الشربيني: ممثلة هايلة (فيديو)

أعرب الفنان آسر ياسين عن سعادته بتعاونه مع المخرج خالد الحلفاوي للمرة الأولى في مسلسله الرمضاني المقبل والذي يحمل عنوان: اشهد يا ليل، كاسم مؤقت.

و قال “ياسين” خلال لقائه مع Et بالعربي:" بحب الحس الفكاهي بتاعه ورنا أبو الريش المؤلف وكتابه شغل حلو أوي".

وعن تجربته الأولى مع دينا الشربيني قال: "ممثلة هايلة وبقينا أصدقاء جدا مؤخرا وحاسس أنها هتعمل حاجة هايلة في المسلسل دا".

وكان الفنان آسر ياسين تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد ظهوره مرتديًا حلقًا على خشبة المسرح في حفل ويجز بالعلمين الجديدة.

وبعدما أثار الجدل بإطلالته، نشر آسر موخرا صورا جديدة بالأبيض والأسود من جلسة تصوير، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكن يرتدي فيها أي حلق في أذنه.

وحرصت والدته منى الدغيدي على التعليق على الصور، قائلة: “اسم الله حافظك وحارسك وحاميك وكافيك حبيب قلبي”، لكن تعليقًا من إحدى المتابعات لفت أنظار والدة آسر عندما كتبت: “ما تلبسش حلق”، لترد والدة آسر على التعليق، موضحة: “الحلق ده علشان الشخصية اللي هايعملها في فيلمه الجديد مع ويجز، بتتطلب موضوع الحلق والوشم كمان اللي كان مرسوم على إيديه”.

