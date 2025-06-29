آسر ياسين يكشف لصاحبة السعادة قصة دخوله التمثيل بالصدفة

كشف الفنان آسر ياسين عن قصة دخوله مجال الفن عن طريق الصدفة، حيث حل هو ووالدته ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة”، الذي يعرض على شاشة “ dmc” وقال آسر أنه لم يكن ضمن خططه أن يصبح ممثلا، لكن الأمر جاء بالصدفة أثناء دراسته للهندسة بالجامعة.

وأضاف آسر أنه شارك في مسرحية بالجامعة، فأحب التمثيل للغاية، وقرر أن يسلك ذلك الطريق، وسعاده على ذلك عدد من الشخصيات الهامة، من بينهم المخرج شريف عرفة والمنتجة إسعاد يونس.

وأضاف آسر أنه كان خجولا للغاية في بداية مشواره الفني، حتى أن الفنانة الراحلة سهير البابلي قد لاحظت عليه ذلك، فقالت له “ لو فضلت خجول كدا مش هتكمل في المهنة دي”، ليأخذ بنصيحتها ويتخلي عن خجله

من جانب آخر تعاقد النجم آسر ياسين على بطولة مسلسل “دم على نهد” الذي يأتي مكونا من 10 حلقات، والسيناريو والحوار لمحمد هشام عبيه والإخراج لمريم أحمدي والإنتاج لصادق الصباح.

وتدور فكرة «دم على نهد» حول مي الجبالي التي لم تكن تتوقع أن السَّبق الصحفي الذي ستحصل عليه عندما تحاور «السفاح» قبل إعدامه سيُغير حياتها بهذا الشكل.

ويبوح لها «السفاح» في كل لقاء بأسرار لم يعترف بها في التحقيقات، فتكشف لمي عن أشياء تجعلها تُشكك في كل ما كانت تعتقده، وتربك علاقاتها، وتضع حياتها في خطر.

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