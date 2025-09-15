شروط ومؤهلات التقدم لوظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع عدد (964) في وظيفة معلم مساعد حاسب آلي للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) وفقا للمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.





الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

وعن الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف فإنها تتضمن ما يلي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

- مؤهل عال - تربية (أساسي - خاص - عام - أزهر) تخصص حاسب آلي.

- مؤهل عال - التربية النوعية - تخصص حاسب آلي.

- مؤهل عال - علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) - تخصص حاسب آلي.

- مؤهل عال - علوم ذوي الاحتياجات الخاصة - تخصص حاسب آلي.

- مؤهل عال - كليات أخرى (دبلوم تربوي) - تخصص حاسب آلي.



الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف، فإنها تشمل ما يلي:



* الصورة الشخصية



*الرقم القومي وجه أول سارية



*الرقم القومي وجه ثاني سارية



*المؤهل الدراسي



*المؤهل الأعلى إن وجد



* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث



* إيصال الإيداع البنكي



*الدبلوم التربوي



* بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 1 إلى 14 أكتوبر 2025.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة من هنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.