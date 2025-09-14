إعلام عبري: إغلاق المجال الجوي بمنطقة مطار رامون بعد تسلل مسيرة

أعلنت القناة 12 العبرية، عن إغلاق المجال الجوي في منطقة مطار رامون جنوب إسرائيل بعد تسلل مسيرة.

إغلاق المجال الجوي في منطقة مطار رامون

وأكدت هيئة البث العبرية، اعتراض المسيرة التي تسببت بتفعيل صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من ‎اليمن وتسببت بتفعيل صافرات الإنذار في وادي عربة جنوب إسرائيل.

دوي صافرات الإنذار في إسرائيل بسبب رصد مسيرة

والخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية بدوي صافرات الإنذار إثر رصد مسيرة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الخميس: إن صفارات الإنذار تدوي في جنوب وادي عربة وإيلات قرب مطار رامون جنوب إسرائيل بعد رصد تسلل مسيرة أطلقت من ‎اليمن.

