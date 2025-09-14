مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف عن أفلام مسابقاته

كشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن أفلام مسابقتيه للأفلام الطويلة والقصيرة في دورته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

أفلام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

ذكرت الناقدة جيهان عبد اللطيف بدر المدير الفني للمهرجان أن مسابقة الأفلام الطويلة يتنافس على جوائزها 9 أفلام هي شرارة للمخرجة باسكال تيسود من كازاخستان في عرضه العالمي الأول.

ولارب..مغامرة الخيال والواقع من إخراج كورديان كيدزيلا من بولندا في عرضه الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، والفيلم المكسيكي عار من إخراج ماجويل سلاجادو في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا، والفيلم الروسي ساعي البريد من إخراج أندري رازنكوف في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

والفيلم السعودي هجير للمخرجة سارة طالب في عرضه الأول بمصر، والفيلم الجنوب أفريقي الأمريكي المشترك فتي الطيور من إخراج جويل برادلي سوايسون في عرضه العالمي الأول، وفيلم منزل للمخرج جامشيد مارزكلوف من أوزبكستان في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا، وفيلم سمسم للمخرجة سندس سميرات في عرضه الدولي الأول، والفيلم المصري الروسي الإماراتي المشترك موسكو كايرو للمخرج خالد مهران في عرضه الدولي الأول.

وأوضحت " عبد اللطيف بدر "أن مسابقة الأفلام القصيرة يتنافس على جوائزها 22 فيلم وجميعها عروض عالمية أولى، منها الفيلم المغربي عودة إيناس للمخرج عثمان العكال، والفيلم الأرميني الأستاذ بينو للمخرج أني خوميان، والفيلم الصربي السويسري المشترك القطط للمخرج دانيلو ستانميروفيتش، والفيلم الهندي بيولا للمخرج سوراش كومار، والفيلم الأمريكي في خدمتك للمخرج ماكس واتكينز، والفيلم الكولومبي ليزا الفصل الأخير للمخرج فون سوفانريتز، والفيلم الفرنسي بلانشيت وثمانية سنتات للمخرج فلانتين هومونت، والفيلم العراقي الكمال الأحمر للمخرج محمد عبد الأمير الشمري، والفيلم البحريني جوز للمخرج محمود يحيي الشيخ، والفيلم الإماراتي وتر للمخرج عبد الله الجحنوبي، ومن مصر أفلام حكاية أمل للمخرج مهند دياب وعيادة كارو للمخرجة تقي عمر قاسم، والبحث عن مأوي للمخرج بيتر مراد وكاتساروس للمخرج محمد ياسر الحديدي، ومين ضل عايش؟ للمخرج وليد ناجي، والفيلم الفلسطيني 10 دقائق أصغر للمخرجة نسرين ياسين، والفيلم اليمني سطل للمخرج عادل الحيمي، والفيلم الأردني إلى أين ذهبت للمخرج محمد جوتا، والفيلم العماني حمولة للمخرج هيثم سليمان.



وأشارت المدير الفني للمهرجان إلى أن عروض الأفلام ستكون بمكتبة مصر العامة ودار عرض جران.

