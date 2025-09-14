الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

برلماني يستجوب الحكومة، من يراقب شركات التوظيف الوهمية؟

شركات، فيتو
شركات، فيتو

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل بشأن دور وزارة العمل الرقابي والوقائي تجاه شركات التوظيف الوهمية متسائلًا: لماذا تترك وزارة العمل المجال لتكرار مثل هذه الكوارث التي يقع ضحيتها شباب يبحثون عن فرصة عمل كريمة ؟

وزارة القوى العاملة

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلًا: أين دور وزارة العمل في متابعة واعتماد تراخيص شركات التوظيف بشكل دوري؟ ولماذا تتحرك الوزارة متأخرة دائمًا وتترك الشباب فريسة لعصابات النصب حتى تتدخل الداخلية لوقف الجريمة؟ وهل هناك قاعدة بيانات محدثة بالشركات المرخصة والكيانات الوهمية يتم إعلانها للرأي العام لحماية المواطنين؟ ومتى سيتم تفعيل الرقابة المسبقة بدلًا من الاكتفاء برد الفعل بعد وقوع الضحايا ؟ وهل تعتزم الوزارة إحالة مرتكبي هذه المخالفات فورًا إلى المحاكمات الجنائية العاجلة لردع كل من تسوّل له نفسه العبث بأحلام الشباب؟

 وطالب النائب البرلماني بضبط هذه الشركات الوهمية لأنه يفرض ضرورة التحرك العاجل من وزارة العمل، حتى لا يبقى الشباب وحدهم في مواجهة نصابين محترفين، وعلى الوزارة أن تقوم بدورها الرقابي بصرامة وحسم، جنبًا إلى جنب مع جهود وزارة الداخلية.

وسائل التواصل الاجتماعي

وأكد النائب أشرف أمين، على أهمية الجهود المبذولة التي أسفرت عن ضبط 11 شركة توظيف غير مرخصة مارست النصب والاحتيال على المواطنين عبر عقود عمل وهمية، واستولت على مبالغ مالية طائلة، وروّجت لنشاطها المخالف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الجهود تجسد اليقظة الأمنية لحماية الشباب من براثن مافيا التوظيف الوهمي، وتعكس الدور الوطني لوزارة الداخلية في التصدي للجريمة المنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإحتيال على المواطنين احتيال على المواطنين الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب القوى العاملة الكيانات الوهمية النصب والإحتيال على المواطني جهود وزارة الداخلية صطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا

مواد متعلقة

سؤال برلماني لمواجهة النصب على الأجانب بزعم تقنين إقامتهم

سؤال برلماني لتعميم تجربة تطوير القاهرة التاريخية في باقي المحافظات

الأكثر قراءة

أبطال حرب أكتوبر حطموا أساطير العدو، علاء مبارك يستعين بتهديد السادات لإسرائيل

أخبار مصر: زيادة في الحج 80 ألف جنيه، قصة تزوير طبيبة طب شرعي تقرير وفاة أحمد الدجوي، حدث منتظر اليوم قد يشعل الشرق الأوسط

ليفربول يسعى للانفراد بقمة الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي اليوم

القاهرة تقترب من الـ 40 والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 20 جنيها وارتفاع 3 أصناف منها المكرونة

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

النيابة العامة تسلم 200 كيلو ذهب للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التواجد أثناء غسل الميت دون سبب؟ تعرف على رأي الإفتاء

تفسير حلم الموت في المنام وعلاقته بسماع أخبار غير سعيدة

الإفتاء تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول "صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام" (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads