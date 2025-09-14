حسن فايق، ثورجي طارده الإنجليز، وهذه قصة تردده على بيوت الهوانم قبل امتهانه الفن

حسن فايق ، فنان قدير، صاحب أشهر ضحكة فى السينما المصرية، عُرف بصلعته الشهيرة ودمه الخفيف إلى جانب طيبة قلبه، فهو من نجوم الكوميديا المتميزين، أدواره لا تنسى، طغت أدواره الكوميدية على أدواره الجادة، لم يقلد أحدا وكانت له طريقته فى الأداء. رحل فى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر عام 1980.

ولد حسن فايق الخولي الشهير بـ حسن فايق عام 1897 بالإسكندرية، عشق الغناء والتمثيل، وبدأ حياته بعد حصوله على الابتدائية يجوب الشوارع باحثا عن الفرق المسرحية التى تقدم عروضها صيفا بالإسكندرية، ولما انتقل والده إلى القاهرة عمل بائعا فى محل أقمشة، وبدأ يتردد على مسارح عماد الدين وتعرف على حسين رياض وصارت بينهما صداقة قوية، حيث أقام معه فى غرفة واحدة بحى السيدة زينب بعد أن طرده والده بسبب عشقه للتمثيل.

كتابة وغناء المونولوجات الحماسية

كانت البداية مع فرقة جورج أبيض قدم من خلالها المونولوجات التى كان يؤلفها ويغنيها فى نفس الوقت، حتى إنه كان من أشهر من ألف وغنى الأشعار الحماسية خلال ثورة 1919 التى كانت تحمل هجوما على الإنجليز والتنديد بنفى سعد زغلول ورفاقه.

الفنان حسن فايق



وقال الفنان حسن فايق: مع بداية الثورة في مارس 1919 اتجهت على الفور إلى إلقاء المونولوجات الوطنية التي تثير حماس الثوار وتعلى كلمة مصر وتؤيد قضية الاستقلال وكان عمرى وقتها 21 سنة، ولما كان ممنوعا إقامة الحفلات بأمر حكمدار القاهرة الإنجليزي "راسيل باشا" ولم يكن أمامى طريق لإيجاد مكان ألقى فيه مونولوجاتى سوى تكوين فرقة تمثيلية اشترك معى فيها مجموعة منهم يوسف وهبى وعبد الوارث عسر وأحمد جلال وحسين المليجى وبدأنا نقدم مسرحية "أريد أن أحيا" وهى وطنية حماسية قدمت فيها مونولوجا يقول مطلعه: مدد يارفاعى مدد.. مدد يارفاعى يا أسد / مين زينا احنا في البلد.. ناكل رصاص من غير عدد.. وفى المسرحية كنت اغنى واقول / التاريخ الأسود حافظينه ومكتوب.. واللى صباعه بيلعب مش حايتوب / مهما اتهددنا بالويل والحروب.. حنجاهد ونطالب بالحق المسلوب / يادولة بريطانيا يانكثة العهود..سنين عدوا وفاتوا ونكثنى العهود / ونصبتى المفاوضة وفبركتى الردود.. وكأنك عصابة بتزيف النقود.

حسن فايق مع اسماعيل يس

وأضاف الفنان الراحل حسن فايق: أثرت مونولوجاتى الحماسية على المتفرجين فكانوا يخرجون من المسرح في مظاهرات ثائرة، لكن ثار راسيل باشا وأمر بحصار مسرحي بالجنود المسلحين كل ليلة، وأطلقت الصحف على مسرحى حصن برنتانيا بدلا من مسرح برنتانيا، صدر قرار بعدم عرض مسرحياتى أو مونولوجاتى إلا بتصريح خاص منه، واستطعت إعادة عرض مسرحيتى السياسية "أريد أن أحيا" مرة ثانية بعد تغيير اسمها إلى "الضحك على الذقون"، ووافق عليها، لكن اكتشف أمر المسرحية وأغلق المسرح، أما المونولوجات الحماسية فقمت بتقديمها فى كنيسة مصر الجديدة ومنها يخرج المتظاهرين إلى الأزهر الشريف حتى عاد سعد زغلول من المنفى.

اتجه حسن فايق فى البداية الى المسرح بعد ان قدمته روز اليوسف الى عزيز عيد الذى اسند اليه دورا فى مسرحية فران البندقية التى قدمت على مسرح الريحانى أمام روز اليوسف كأول أدواره المسرحية، انضم بعدها الى فرقة الشيخ سلامة حجازى ثم جورج أبيض حيث قدم مسرحية (أوديت) وكون فرقة تمثيلية تحمل اسمه افتتحها بمسرحية من تأليفه باسم (ملكة الجمال) وقام فيها بدور البطولة لأول مرة فى الوقت الذى كان فيه يوسف وهبى فى بداياته المسرحية يلقى المونولوجات وكانت النهاية مع فرقة الريحانى وقدم معه العديد من المسرحيات منها (الستات ميعرفوش يكدبوا، حسن ومرقص وكوهين، الدلوعة، حكم قراقوش) وغيرها.

اعتقد فى تحضير الأرواح

آمن الفنان حسن فايق بإمكانية تحضير أرواح الموتى، واعترف بذلك ففى مقال له بمجلة روز اليوسف عام 1957 يقول فيه: كنت في بداية حياتى أعمل تاجرا للأقمشة في حلوان، وكان عملى يقتضى المرور على بيوت الوجهاء والباشوات لعرض الأقمشة الحريمى على السيدات اللاتى كن لا يذهبن إلى المحال، وفى أحد البيوت حضرت لأول مرة جلسة تحضير أرواح، ولم أكن أصدق الموضوع في أول الأمر حتى أبصرت الكأس يتحرك وسط الحروف على اللوحة الكبيرة دون أن يحركه أحد، ويكون كلمات السؤال الموجه للروح ومن هنا بدأت أؤمن بتحضير الأرواح ثم حاولت تعلم طريق تحضير الأرواح، ومع الوقت امتنعت عن التفكير فى تحضير الأرواح ثانية بالرغم من اعتقادى فيها.

حسن فايق فى سنواته الأخيرة



بعد المسرح بسنوات جاء مشوار السينما وكانت البداية فى فيلم إنتاج يوسف وهبى هو "أولاد الذوات"، ثم عنتر أفندي، سلامة فى خير، انتصار الشباب، لعبة الست، ليلى بنت الأغنياء، العيش والملح، انتصار الشباب، شارع الحب، ليلة الدخلة، الزوجة 13، معبودة الجماهير سكر هانم، فتاة السيرك، فتى احلامى تاكسى الغرام، فيروز هانم، لتصل أفلامه إلى 160 فيلما كان آخرها فيلم "خطيب ماما" عام 1971، بعدها أصيب بالشلل فى أطرافه، وافتتح صيدلية يعيش منها ويصرف على مرضه ولم يمنعه المرض من كتابة أزجاله عن نصر أكتوبر 1973 حتى إن الرئيس السادات خصص له معاشا استثنائيا حتى رحل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.