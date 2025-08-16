ميزات جديدة للواتس آب 2025، ومنافسة شديدة مع «زووم» على مكالمات الفيديو

كشفت شركة ميتا عن مجموعة من ميزات جديدة للمكالمات الجماعية في تطبيق المراسلة واتساب وهو ما يجعلها منافس جديد لتطبيق زوووم فى اجراء المكالمات الجماعية فيديو.

مميزات واتساب للمكالمات الجماعية وجولتها

ويمكن من خلال الميزة الجديدة اجراء عملية جدولة المكالمات مع الأصدقاء والأقارب والزملاء وجهات الاتصال الأخرى.

وستكون هذه المكالمات المجدولة موجودة ضمن علامة تبويب "المكالمات"، وبمجرد اقتراب موعد بدء المكالمة، سيتلقى جميع المشاركين إشعارًا يُطالبهم بالانضمام.

أساليب جديدة خلال المكالمات والمشاركة

وأضاف "واتساب" أيضًا أساليب جديدة تُمكّن المستخدمين من التعبير عن أنفسهم في أثناء المكالمات الجماعية، حيث سيكون بإمكان المستخدم رفع يديه للإشارة إلى رغبته في التحدث، أو إرسال تفاعل للمشاركة دون مقاطعة المتحدثين.

وإلى جانب هذا، أضاف "واتساب" تحسينات على روابط المكالمات أيضًا، ومن الآن فصاعدًا سيتلقى المستخدم إشعارًا كلما انضم أحد إلى المكالمة التي أنشأ رابطها.

ميزة جديدة أيضا لمستخدمى الأندرويد

فى سياق متصل يعمل تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، على طرح ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد ستسهل دعوة مستخدمين جدد للانضمام للمجموعات.

وتتيح الميزة لمسؤولي المجموعات التحكم في الأعضاء الذين يمكن أن يظهر لهم رابط الدعوة للانضمام للمجموعة ورمز الاستجابة السريعة المرتبط به.

مكافحة التجسس والاحتيال

وأعلن تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، إطلاق ميزات جديدة لمساعدة المستخدمين على كشف عمليات الاحتيال عبر التطبيق، مشيرًا إلى أنه أغلق أكثر من 6.8 مليون حساب مرتبط بمراكز احتيال إجرامية تستهدف أشخاصًا في مختلف العالم.

وصُممت هذه الميزات الجديدة للمساعدة في اكتشاف عمليات الاحتيال في المحادثات الجماعية والفردية بالتطبيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.