حملة لرفع الإشغالات بكورنيش النيل والحدائق والمتنزهات العامة بأسوان

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، اليوم السبت، حملة مكبرة استهدفت طريق كورنيش النيل القديم والحدائق والمتنزهات العامة المطلة عليه حيث تم رفع العديد من الإشغالات والباعة الجائلين، مع ضبط عربات الحنطور المخالفة، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة التسول، مع مصادرة المضبوطات..

تنظيم الحملات

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإستمرار فى تنظيم الحملات التى تستهدف القضاء على الإشغالات والعشوائية والظواهر السلبية بالشارع الأسوانى وذلك بالتعاون مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال.

وقد شهدت الحملة المكبرة مشاركة من القيادات الأمنية وقوات شرطة المرافق بإشراف من اللواء محمد ممدوح، واللواء نادر سعد مساعدى مديرى الأمن، فضلًا عن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، وأيضًا العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والمركبات المختلفة.

