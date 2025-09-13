غلق باب تسجيل الرغبات بتنسيق الدبلومات الفنية خلال ساعات

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، غلق باب تسجيل رغبات طلاب تنسيق الدبلومات الفنية (نظام ٣ و٥ سنوات) ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة السابعة.

ويؤكد المكتب أن الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم أو لم يُجروا التعديلات النهائية، يمكنهم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني حتى الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم وفقًا لآخر تعديل مسجَّل على قاعدة البيانات.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفق الآتي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75 % فأكثر.

أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أكثر من 65% فيتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

