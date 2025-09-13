تأجيل محاكمة التيك توكر خالد الرسام

السبت 13 سبتمبر 2025
قررت  محكمة جنح الاقتصادية تأجيل محاكمة التيك توكر المعروف بـ خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور لجلسة 20 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر المعروف بـ الرسام خالد، بتهمة نشر الفسق والفجور على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر المعروف بـ الرسام خالد، بتهمة نشر الفسق والفجور على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي في بلاغه: هذا الشخص هو من أسوأ الشخصيات الموجودة على تطبيق التيك توك، لما يقدمه من أفعال منافية للآداب والتلفظ بألفاظ نابية خلاف ترويجه للعلاقات المحرمة بدون زواج، على غرار من يدعو للمساكنة، والمقاطع البسيطة المعروضة حاليا هي جزء بسيط مما يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المحامي: الأمر الذي يعد معه مرتكبًا لجريمة إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء منصة بدون ترخيص لتسهيل ارتكاب جرائمه.

