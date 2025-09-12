بنك ناصر الاجتماعي يحذر من إعلان توظيف مزيف على مواقع التواصل

نفى بنك ناصر الاجتماعي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان منسوب إليه عن فتح باب التوظيف لوظيفة خدمة عملاء ومسئول تمويل بالبنك.

وأكد البنك أن هذا الإعلان عارٍ تمامًا من الصحة، مشددا على أنه لم يصدر عنه أي بيان أو إعلان رسمي في هذا الشأن.

وأهاب بنك ناصر الاجتماعي بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات أو الروابط المضللة التي تستهدف استغلال السادة المواطنين، مشددًا على أن البيانات الرسمية للبنك تصدر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والبنك وعبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.