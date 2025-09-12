الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بنك ناصر الاجتماعي يحذر من إعلان توظيف مزيف على مواقع التواصل

بنك ناصر الاجتماعي،
بنك ناصر الاجتماعي، فيتو
ads

نفى بنك ناصر الاجتماعي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان منسوب إليه عن فتح باب التوظيف لوظيفة خدمة عملاء ومسئول تمويل بالبنك.

 

وأكد البنك أن هذا الإعلان عارٍ تمامًا من الصحة، مشددا على أنه لم يصدر عنه أي بيان أو إعلان رسمي في هذا الشأن.

 

وأهاب بنك ناصر الاجتماعي بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات أو الروابط المضللة التي تستهدف استغلال السادة المواطنين، مشددًا على أن البيانات الرسمية للبنك تصدر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي  والبنك وعبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الموقع  الإلكتروني للبنك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

التضامن الاجتماعي: 140 بلاغًا تم التعامل معها في أول أسبوع من سبتمبر

بنك ناصر يدعم أطفال الشلل الدماغي بأحدث الأجهزة المستخدمة في تأهيل المرضى

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads