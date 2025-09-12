للمشاركة بمونديال تشيلي، بعثة منتخب الشباب تغادر القاهرة صباح الغد

منتخب الشباب، تغادر القاهرة صباح غد السبت، بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في طريقها إلى تشيلي لخوض معسكر ختامي فى إحدى ضواحي العاصمة التشيلية سانتياجو، وبالقرب من مكان مبارياتهم المرتقبة فى بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة

موعد إنطلاق بطولة كأس العالم للشباب

وتنطلق بطولة كأس العالم للشباب يوم 27 سبتمبر الجاري وتستمر إلى 19 أكتوبر المقبل ويلعب فيها الفراعنة ضمن مجموعة تضم: تشيلي صاحب الأرض والجمهور واليابان الكمبيوتر الكروي ونيوزيلندا أحد المنتخبات العنيدة.

حمادة الشربيني رئيسا لبعثة منتخب الشباب

يرأس بعثة منتخب الشباب فى تشيلي حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي يرافق أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب، فى رحلة مبكرة مساء اليوم الجمعة، ويسبقان البعثة نظرا لظروف الطيران.

حمادة الشربيني رئيس بعثة مصر في تشيلي، فيتو

23 لاعبا في بعثة منتخب الشباب إلى تشيلي

وتضم قائمة باقي أفراد البعثة كلا من: حمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر ابو النور المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي ومحمود فايز مدير إدارة تحليل الأداء ومساعده زياد شعراوي ود.أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي واحمد سامح المعد البدني واحمد سامي المنسق الأمني ود.محمد محروس اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وعباس حسانين وأحمد ممدوح للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات، و23 لاعبا هم: عبد المنعم تامر واحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو وياسين عاطف وعمر خضر واحمد شرف ومحمد هيثم.

