الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط..

استمرار حملات إزالة المخلفات وردم البرك بدمياط وإطلاق ندوة عن الإصحاح البيئي " صور"

ندوة حول الإصحاح
ندوة حول الإصحاح البيئي والتشريعات البيئية للمياه

تواصلت أعمال رفع المخلفات البلدية بمدينة عزبة البرج، وذلك من خلال تعاون مشترك بين إدارة شؤون البيئة والمركبات بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية بالمدينة. حيث تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات في عزبة البرج
 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واستمرارًا لتوصيات لجنة الإصحاح البيئي،

حملات مكثفة لرفع المخلفات في عزبة البرج
حملات مكثفة لرفع المخلفات في عزبة البرج

 

ردم البرك والمستنقعات في كفر البطيخ

 


وفي إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار الحشرات والأمراض، تم تنفيذ أعمال ردم البرك والمستنقعات بمركز ومدينة كفر البطيخ، باستخدام الرمال النظيفة الناتجة عن أعمال التكريك بميناء دمياط، بما يسهم في تحسين الوضع البيئي والصحي بالمنطقة.

 

ندوة حول الإصحاح البيئي والتشريعات البيئية للمياه
ندوة حول الإصحاح البيئي والتشريعات البيئية للمياه

ندوة حول الإصحاح البيئي والتشريعات البيئية للمياه


عُقدت ندوة توعوية تحت عنوان "الإصحاح البيئي وعلاقته بالقوانين والتشريعات البيئية للمياه"، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس مجدي عطا الله وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة. حاضر في الندوة الأستاذ الدكتور ممدوح سراج، أستاذ البيئة النباتية بجامعة دمياط، حيث تناولت المفاهيم الأساسية للإصحاح البيئي، أهميته، والتشريعات البيئية المتعلقة بالمياه، إلى جانب دور التوعية والمسؤولية المجتمعية في الحفاظ على البيئة.

دعوة المواطنين للحفاظ على نظافة الشوارع

 


تهيب محافظة دمياط بالمواطنين الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحدة المحلية لجمع المخلفات، والتي تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة الشوارع، لما لذلك من أثر إيجابي في الحد من التلوث وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.

 

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الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الشرب والصرف الصحى المسؤولية المجتمعية جامعة دمياط ردم البرك والمستنقعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى كفر البطيخ محافظ دمياط مدينة عزبة البرج

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