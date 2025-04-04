الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار جهود الإصحاح البيئي بدمياط، تطهير مصرف البساتين ومكافحة الحشرات (صور)

حملة لتطهير مصرف
حملة لتطهير مصرف البساتين السوادية بمركز كفر البطيخ، فيتو

تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها للحفاظ على البيئة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 

 حملات مكثفة للحفاظ على البيئة

وبناءً على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وضمن توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ.

 

تطهير مصرف البساتين وإدارة المخلفات بطرق آمنة

نفذت إدارة شؤون البيئة ووحدة تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة المتابعة بالمحافظة، حملة لتطهير مصرف البساتين السوادية بمركز كفر البطيخ. 

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برفع نواتج التطهير القابلة للتدوير وإرسالها إلى مصنع تدوير المخلفات بأبو جريدة في فارسكور، لمنع تراكم المخلفات التي تؤدي إلى انتشار الحشرات والقوارض. وتم التشديد على المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في المصارف والترع، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

حملة تابعة لمنظومة الاصحاح البيئي 
حملة تابعة لمنظومة الإصحاح البيئي 

 

حملات لمكافحة الحشرات برأس البر خلال العيد

في إطار جهود مكافحة ناقلات الأمراض، نفذت مديرية الصحة حملات متكاملة لمكافحة الحشرات بمدينة رأس البر خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن أعمال لجنة الإصحاح البيئي في مدن دمياط ورأس البر والروضة، للحد من انتشار الحشرات والأوبئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة المخلفات الصلبة الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تنظيم إدارة المخلفات توفير حياة كريمة للمواطنين حياة كريمة للمواطنين عيد الفطر المبارك نظيم إدارة المخلفات مصارف مصنع تدوير المخلفات

مواد متعلقة

تشديد الرقابة على الوقود والبوتاجاز في دمياط خلال عيد الفطر

محافظ دمياط يشهد الحفل الختامى للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" (صور)

تطهير المصرف الطويل البحري من الحشائش وورد النيل للتصدي لانتشار البعوض بالدقهلية (صور)

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

إزالة مكامير الفحم المخالفة في دمياط

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

محافظ دمياط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتى فارسكور وكفر البطيخ

الأكثر قراءة

بيان من مترو الأنفاق لكشف ما حدث في محطة روض الفرج

التحريات الأولية تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج (صور)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الجوافة 10 جنيهات وارتفاع مزلزل بالموز والبطيخ

توابع زلزال رسوم ترامب، تطور جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

تحركات عسكرية ضخمة تتحرك من مصراتة باتجاه طرابلس، والمجلس الرئاسي الليبي يحذر

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بالإجماع، المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعزل الرئيس يون

منوعات

المزيد

لازم لمسة بشرية، بيل جيتس يحدد 3 وظائف تنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"

السلطات الهندية تعتقل سائحا أمريكيا حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية بالعالم

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

المزيد

انفوجراف

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية