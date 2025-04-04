استمرار جهود الإصحاح البيئي بدمياط، تطهير مصرف البساتين ومكافحة الحشرات (صور)

تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها للحفاظ على البيئة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

حملات مكثفة للحفاظ على البيئة

وبناءً على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وضمن توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ.

تطهير مصرف البساتين وإدارة المخلفات بطرق آمنة

نفذت إدارة شؤون البيئة ووحدة تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة المتابعة بالمحافظة، حملة لتطهير مصرف البساتين السوادية بمركز كفر البطيخ.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برفع نواتج التطهير القابلة للتدوير وإرسالها إلى مصنع تدوير المخلفات بأبو جريدة في فارسكور، لمنع تراكم المخلفات التي تؤدي إلى انتشار الحشرات والقوارض. وتم التشديد على المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في المصارف والترع، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

حملة تابعة لمنظومة الإصحاح البيئي

حملات لمكافحة الحشرات برأس البر خلال العيد

في إطار جهود مكافحة ناقلات الأمراض، نفذت مديرية الصحة حملات متكاملة لمكافحة الحشرات بمدينة رأس البر خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن أعمال لجنة الإصحاح البيئي في مدن دمياط ورأس البر والروضة، للحد من انتشار الحشرات والأوبئة.

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