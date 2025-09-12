الجمعة 12 سبتمبر 2025
حوادث

القبض على سائق توك توك بسبب السير عكس الاتجاه في المقطم

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق توك توك للسير عكس الاتجاه بأحد المحاور بـمنطقة المقطم معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

فيديو سير توك توك عكس الاتجاه بالمقطم

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه بأحد المحاور بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.


بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط المركبة وقائدها (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لاختصار الطريق.


تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
 

