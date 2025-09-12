ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الجمعة

عادت أسعار الذهب المحلية الصعود من جديد داخل الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة ووفقا لآخر تحديث من شعبة الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب نحو 25 جنيها في التعاملات المسائية وذلك بالمقارنة الأسعار خلال تعاملات اليوم في بداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5611 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4910 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4208 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39280 جنيها.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

