إخلاء 10 أدوار من عقار المندرة المائل بالإسكندرية استعدادا لهدمهم (صور)

أخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، عقار بمنطقة المندرة بعد أن شهد العقار المكون من 21 طابقًا ميلا شديدا بشكل مفاجئ، وهو ما أدى لحالة من الفزع بين قاطني العقار والشارع.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود ميل بالعقار يهدد أرواح السكان، وعلى الفور تحركت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه ثانٍ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقام حى المنتزه ثانٍ بإخلاء العقار من الطابق العاشر فيما فوق تمهيدا لهدم الطوابق المخالفة، حيث أفاد الحي بصدور رخصة للعقار بدور أرضي و10 طوابق فقط، لكن تم البناء ليصل إلى 21 طابقًا بالمخالفة لرخصة البناء.

وتقوم لجنة المنشآت المهددة بالسقوط ولجنة هندسية من حى المنتزة ثان بمعاينة العقار، لتحديد عدد الطوابق التى سيتم هدمها، والمقرر أن تكون 10 طوابق حتى الآن حفاظا على أرواح السكان.

