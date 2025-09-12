شككت الخارجية الروسية في رواية تفجير غواصين هواة أنابيب "التيار الشمالي" للغاز الروسي إلى أوروبا عبر البلطيق.

روسيا تتهم الغرب بإخفاء حقيقة منفذي تفجير خط أنابيب التيار الشمالي

وقالت الخارجية الروسية أن عملية من هذا النوع تتطلب إمكانات تمتلكها استخبارات دول كبرى.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تفجير خطي أنابيب "تيار الشمال" يتطلب موارد لا تتوفر إلا لأجهزة المخابرات في الدول الكبرى، وأن الغرب، الذي لم يتعاون مع روسيا في التحقيق، لديه ما يخفيه".

وأضافت: أن تلك الدول (الغربية) ترفض بشكل قاطع التعاون مع روسيا من أجل تحديد الحقيقة (بشأن تفجير خطوط الأنابيب). ماذا يشير كل هذا؟ إنه يشهد ويُظهر أن الغربيين لديهم ما يخفونه.. ببساطة، عملية التخريب الضخمة هذه ليست في متناول الجهات غير الحكومية بمفردها. إنها تتطلب موارد ومعدات كبيرة لا تتوفر إلا لدى أجهزة الدول الكبرى".

وتابعت: "موسكو مقتنعة بأنه عاجلًا أم آجلًا، سينال المسؤولون عن تفجير "السيل الشمالي" عقابهم المستحق، وأن الحكومات الغربية التي تخفي الحقيقة خلف ستار من التضليل الإعلامي، تقوض بذلك أسس أمنها وسيادتها".

