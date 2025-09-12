7 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة من حيث قيم التداول بدون الصفقات

تصدرت 7 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع، وجاءت التفاصيل كالتالي:

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 822.7 مليون جنيه.

عقارات بقيمة تداول بلغت 662 مليون جنيه.

مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 492.7 مليون جنيه.

موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 458.8 مليون جنيه.

اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 371 مليون جنيه.

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 357 مليون جنيه.

رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 302 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.487 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 34937 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 42943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 15702 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3875 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 10910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14390 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.

