الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إخلاء مبنى بأكاديمية البحرية الأمريكية بعد تهديدات

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية

قال مسؤولون إن الأكاديمية البحرية الأمريكية في ماريلاند، قد أغلقت أبوابها أمس الخميس، وتم إخلاء مبنى استجابة لتقارير عن تهديدات موجهة للمدرسة العسكرية، وأصيب شخص واحد.

وقال الليفتنانت ناود ليمار، المتحدث باسم القاعدة التي تستضيف الأكاديمية، في بيان إنه "جرى نقل الشخص المصاب جوًا إلى المستشفى وحالته مستقرة". 

وأضاف ليمار أن "أمن قاعدة أنابوليس للدعم البحري ووكالات إنفاذ القانون المحلية، استجابوا لتقارير عن نشاط مشبوه". ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية حول التهديد وكيف أصيب الشخص.

وكان ليمار قد ذكر في وقت سابق، أن الأكاديمية في أنابوليس تخضع "لإجراءات إغلاق كإجراء احترازي".  

وكانت الشرطة الأمريكية  تتمركز بالقرب من قاعة بانكروفت، التي تضم طلاب الأكاديمية في أكثر من 1600 غرفة نوم. وتعتبر أكبر سكن جامعي فردي في العالم، وفقًا لموقع الأكاديمية على الإنترنت. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحرية الامريكية الأكاديمية البحرية الأمريكية ماريلاند ليمار المستشفي

الأكثر قراءة

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

تعرف على آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads