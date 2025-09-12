الجمعة 12 سبتمبر 2025
في بيان رسمي، نادي الشرقية يناشد الرئيس السيسي لإنقاذه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

وجه نادي الشرقية استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بيان رسمي على صفحة النادي.

وأكد بيان نادي الشرقية: "بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية مع إزالة أسوار وأرصفة النادي، في الوقت الذي يستعد فيه نادي الشرقية للاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على إشهاره يتم التلكك والتنكيل بنادي الشرقية الذي يمثل مصر في كثير من المحافل الدولية".

وناشد نادي الشرقية الرئيس السيسي في بيانه، ألا يتم منع فريق كرة القدم الذي يمثل محافظة قوامها تسعة ملايين مواطن من اللعب على أرض مدينة الزقازيق".

كما يعبر نادي الشرقية عن رجائه من  التدخل لدى وزارة الشباب والرياضة والتي منعت ولأول مرة منذ ثلاثين عامًا الدعم المخصص لفريق الهوكي للمشاركة في بطولة أفريقيا للهوكي. 

وتابع أن فريق الهوكي حصل على آخر ثلاث بطولات أفريقية متتالية وأن قطاع الهوكي بالنادي سواء بنين وآنسات وناشئين قد كلف خزينة النادي حوالي خمسة عشره مليون جنيه". 

