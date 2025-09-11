فريد زهران يقرر فتح مقرات الحزب لجمع تبرعات لدعم "أسطول الصمود المصري" لكسر حصار غزة

أصدر فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرارًا بتنفيذ ما جاء في بيان اتحاد شباب الحزب بشأن دعم مبادرة "أسطول الصمود المصري" المشارك مع الأسطول العالمي لكسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.



وشمل القرار توجيه أمناء المحافظات بفتح جميع مقرات الحزب في أنحاء الجمهورية لتلقي التبرعات العينية الموجهة لأهالي غزة، ودعوة اتحاد الشباب لتشكيل لجنة خاصة لإدارة ملف التبرعات والإشراف على تنفيذه، مع ضم عدد من قيادات الحزب من ذوي الخبرة.



كما شمل القرار تكليف اللجنة بالتنسيق المستمر مع قيادات الحزب لتذليل أي عقبات وضمان وصول الدعم في أسرع وقت ممكن.



وأكد زهران أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قيادة وقواعد، يعتبر دعم الشعب الفلسطيني واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، مشددًا على أن مشاركة الحزب في هذه المبادرة تأتي امتدادًا لمواقفه الثابتة في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض محاولات تهجيره أو تصفية قضيته.



يأتي هذا القرار استجابة لما تضمنه بيان اتحاد شباب الحزب، الذي أعلن فيه دعمه ومساندته لمبادرة أسطول الصمود المصري ودعا فيها لفتح مقرات الحزب في جميع المحافظات لجمع المساعدات المختلفة لتوصيلها إلى غزة. كما دعا كافة القوى الوطنية والأحزاب والنقابات المهنية إلى الانضمام لهذه الجهود.

