بعد طرحه منذ 9 سنوات، جنات تكشف سبب عدم نجاح ألبوم "بنفس الكلام"

كشفت النجمة المغربية جنات عن سبب عدم نجاح ألبوم بنفس الكلام وقت طرحه في عام 2016، مؤكدة أن برغم عدم نجاح الألبوم وقت طرحه إلا أنه من أقوى الألبومات التي قدمتها

ألبوم جنات بنفس الكلام

وفي تصريحات خاصة لـ "فيتو"، قالت جنات إن أغاني الألبوم نجحت بالفعل، لكن بعد فترة من طرحه، مشيرةً بشكل خاص إلى أغنية "خدت قرار" التي أصبحت حاليًا متصدرة "التريند".



وبررت جنات عدم نجاح الألبوم في وقته إلى "سوء الحظ" حيث تم إصداره قبل شهر رمضان مباشرة، مما أثر على الترويج له وانتشاره.

وتتنوع أغاني الألبوم بين الدراما والرومانسية. ويتضمن الألبوم عشر أغان.

وشهد الألبوم تعاونًا بين “جنات” وعدد من المؤلفين والموزعين والملحنين البارزين على الساحة الفنية من بينهم ملاك عادل، مدين، يوسف حسين، عمرو الشاذلي وبلال محمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.