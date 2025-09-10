مدبولي: معدلات الدين تحت السيطرة وتجاوزنا الفترة الأصعب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: نستهدف النزول بالدين إلى معدلات لم تشهدها مصر من قبل، وهذا بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارتي التخطيط والمالية.



وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: في أقل من سنة ونصف الدين انخفض إلى 85 ونستهدف النزول إلى 80% خلال العام المالي الحالي، ثم إلى أقل من 76% خلال الفترة المقبلة.



وأكد: الدين تحت السيطرة وكل عام نضع سقفا للدين ونطمئن المصريين تجاوزنا الفترة الأصعب في تسديد الديون



