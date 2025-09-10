مدبولي: الإعلان عن مشروعات وصفقات كبرى بالبحرين الأحمر والمتوسط الفترة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على استراتيجية الدولة للتنمية السياحية مشيرا إلى إطلاق مشروع كبير لـ التطوير السياحي والعقاري بالبحر الأحمر.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل إننا نستهدف 30 مليون سائح بحلول 2030 وهذا يحدث من خلال تلك المشروعات وأن القطاع الخاص الأكثر قدرة وجدارة لتحقيق ذلك المستهدف وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.



وأكد: نعمل على سواحل البحر الأحمر والأبيض المتوسط لتنفيذ عدد كبير من المشروعات بها، وسنعلن عن مشروعات وصفقات أخرى بالبحرين الأحمر والمتوسط.



