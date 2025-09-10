تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن الضربة الإسرائيلية على الدوحة إلى الغد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن مجلس الأمن الدولي قرر تأجيل جلسته الطارئة التي كانت مقررة اليوم لبحث الضربة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، لتُعقد غدًا.

أسباب تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن قطر

وفق مصادر دبلوماسية، جاء قرار التأجيل لإتاحة مزيد من الوقت أمام الدول الأعضاء للتشاور وصياغة مواقفها، وسط تباينات بشأن آليات الرد على التصعيد الإسرائيلي الأخير.

موقف قطر تجاه العدوان الإسرائيلي على الدوحة

و تواصل قطر اتصالاتها الدبلوماسية المكثفة مع شركائها الدوليين والإقليميين، مطالبةً بضرورة إدانة واضحة وصريحة للاعتداء الإسرائيلي ووقف فوري لأي تصعيد جديد.

انقسام داخل مجلس الأمن

تشير التوقعات إلى أن الجلسة قد تشهد خلافات بين الدول الكبرى، خاصةً مع وجود ضغوط أمريكية لتخفيف صياغة أي قرار يدين إسرائيل بشكل مباشر.

يأتي انعقاد الجلسة في ظل تصعيد متسارع شمل الضربات الإسرائيلية على غزة وصنعاء وبيروت، بالإضافة إلى استهداف قطر

