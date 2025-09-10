الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن الضربة الإسرائيلية على الدوحة إلى الغد

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن مجلس الأمن الدولي قرر تأجيل جلسته الطارئة التي كانت مقررة اليوم لبحث الضربة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، لتُعقد غدًا.

أسباب تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن قطر

وفق مصادر دبلوماسية، جاء قرار التأجيل لإتاحة مزيد من الوقت أمام الدول الأعضاء للتشاور وصياغة مواقفها، وسط تباينات بشأن آليات الرد على التصعيد الإسرائيلي الأخير.

موقف قطر تجاه العدوان الإسرائيلي على الدوحة

و تواصل قطر اتصالاتها الدبلوماسية المكثفة مع شركائها الدوليين والإقليميين، مطالبةً بضرورة إدانة واضحة وصريحة للاعتداء الإسرائيلي ووقف فوري لأي تصعيد جديد.

انقسام داخل مجلس الأمن

تشير التوقعات إلى أن الجلسة قد تشهد خلافات بين الدول الكبرى، خاصةً مع وجود ضغوط أمريكية لتخفيف صياغة أي قرار يدين إسرائيل بشكل مباشر.

يأتي انعقاد الجلسة في ظل تصعيد متسارع شمل الضربات الإسرائيلية على غزة وصنعاء وبيروت، بالإضافة إلى استهداف  قطر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الامن الدوحة الضربة الإسرائيلية قطر وكالة الصحافة الفرنسية إسرائيل

مواد متعلقة

ولي العهد السعودي: نقف مع قطر في كل خطواتها وإجراءاتها ضد إسرائيل

مجلس الوزراء يدين الاعتداء الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة

واشنطن بوست: قطر تعتبر الهجوم الإسرائيلي على الدوحة خيانة لأدوار الوساطة الدولية

قطر في رسالة إلى مجلس الأمن: لن نتسامح مع السلوك الإسرائيلي المتهور

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads