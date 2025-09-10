الجمعة 12 سبتمبر 2025
محافظات

محافظ الدقهلية: 1535 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بكفر يوسف بشربين

قافلة الطبية المجانية
قافلة الطبية المجانية بكفر يوسف بشربين

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بقرية كفر يوسف مركز شربين، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1535مواطنا، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

 

استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

 

 

استفاد منها 1535 مواطنا بالكشف والعلاج

من جهته أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 1535 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 9 عيادات، شملت، 191 باطنة، 185 أطفال، 119 جراحة،  49 أسنان،93 رمد، 108 نساء ونظيم أسرة، 158 جلدية، أنف وأذن 68، عظام 107.

 

إجراء 114 أشعة عادية وموجات صوتية

كما قامت القافلة بإجراء 114 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 127، ومعمل الدم والطفيليات 216، وإحالة حالة للمستشفى، إلى جانب عقد 42 ندوة تثقيفية، استفاد منها 560 مترددا على القافلة.

