انطلاق النسخة الخامسة من جوائز مصر لرواد الأعمال

كشفت جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) عن إطلاق وفتح باب التقديم لنسختها الخامسة، والتي تهدف إلى تكريم رواد الأعمال الأكثر ابتكارًا ونجاحًا في مصر، تقديرًا لإسهاماتهم المهمة في تنمية وتطوير المجتمع.

فئات الجوائز ولجان التحكيم

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي ل EEA للإعلان عن فئات الجوائز ولجان التحكيم الخاصة بكل جائزة هذه النسخة تأتي في إطار التزام المنصة بدعم بيئة ريادة الأعمال والمساهمة في تطويرها حيث شهد المؤتمر حضور عمرو منسي، مؤسسEEA، وأنسي ساويرس، الشريك المؤسس والشريك الإداري في HOF Capital، بالإضافة إلي دينا المفتي، مؤسسة شركة إنجاز مصر، كريم رضوان، وقد ألقى كلٌ منهم كلمة تعبيرية عن مدى تأثير منصة الجوائز في الأعوام السابقة وعن تميز نسخة هذا العام.



تضم لجان التحكيم لجوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) هذا العام، عدد من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مختلف المجالات لضمان عملية تقييم عادلة وشفافة. وقد تم الإعلان عن فتح باب التقديم من اليوم وحتى يوم 30 سبتمبر 2025، لجميع الشركات الرائدة التي تنطبق عليها شروط التقديم والتي تضمن: أن يكون أحد المؤسسين على الأقل مصريًا، وأن تكون الشركة مسجلة قانونيًا وتعمل في مصر، وأن تكون الشركة المقدمة عاملة لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 10 سنوات، كما يُسمح للمتأهلين للتصفيات النهائية والمتقدمين السابقين على التقديم، ولكن لا يجوز للفائزين السابقين بإعادة التقديم إلا إذا كانوا قد أسسوا أو انتقلوا إلى شركة جديدة، ولا يجوز لكل متقدم الترشح لأكثر من فئة واحدة من الجوائز، ويجب على الشركات تقديم جميع الوثائق المطلوبة لدعم ترشيحهم.

تعمل هذه المعايير على الحفاظ على نزاهة ومصداقية الجوائز مع توفير عملية منصفة لجميع المتقدمين. وقد تم الإعلان عن الحفل الخاص الذي سيُقام لتكريم الفائزين لاحقًا في المتحف المصري الكبير يوم 21 نوفمبر 2025.



تشمل نسخة هذا العام 15 جائزة في مجالات مختلفة وهم: جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وجائزة الإبتكار في صناعة المحتوي، وجائزة المطاعم الاجتماعية، وجائزة الابتكار الثقافي، وجائزة الابتكار في التعليم، وجائزة الريادة في الموضة، وجائزة الابتكار في خدمات التكنولوجيا المالية، وجائزة التصميم الداخلي، وجائزة البطل المحلي،جائزة الابتكار في الإستدامة، وجائزة شباب الغد، وجائزة الحلول الذكية في الخدمات اللوجستية، وجائزة الابتكار في المجال الرياضي والصحي، وجائزة أفضل ثنائي للتعاون العملي والابتكار، وجائزة رواد الأعمال الصاعدين. تسعى منصة EEA من خلال هذه الجوائز إلى تشجيع التنوع والابتكار في الساحة الريادية، وإبراز الأفكار الإبداعية والمشاريع المبتكرة التي تُساهم في تطوير الاقتصاد المصري وتحسين حياة المواطنين.



اكد عمرو منسي، أنه مع كل نسخة جديدة، تؤكد جوائز مصر لرواد الأعمال أنها أكثر من مجرد تكريم، بل أصبحت نقطة التقاء للابتكار والتميّز. واليوم، نخطو خطوة أكبر نحو الإقليمية، حيث باتت EEA منصة تجمع شركات رائدة تتنافس على الجوائز، وأعضاء لجان تحكيم من مختلف دول المنطقة. ونفخر بأن مصر كانت صاحبة المبادرة في إطلاق هذا الكيان، لتكون المركز الذي يجمع رواد الأعمال في مكان واحد، ويحتفي بإنجازاتهم على نطاق أوسع".

اعضاء المجلس الاستشاري





ويتكون المجلس الاستشاري لجوائز ريادة الأعمال في مصر من مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال ريادة الأعمال والاستثمار بالمنطقة، وهم: المهندس أحمد السويدي، الرئيس، وأحمد الألفي، ونيفين الطاهري، وعلاء الدين سبع،، ودينا المفتي،، وأنسي ساويرس، الشريك المؤسس والشريك الإداري في HOF Capital، وياسمين خميس، ووائل الفخراني،، وأحمد حبيب، وثريا إسماعيل، وحسين الرفاعي، ومنير نخلة.



