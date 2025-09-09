الأربعاء 10 سبتمبر 2025
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء

تنشر فيتو أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 427 درهمًا، “115” دولارًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

سجل عيار 21 نحو 379 درهمًا “100.8” دولار، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

بلغ عيار 18 نحو 325 درهمًا، “86” دولارًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

 

أسعار الذهب فى عام 2025 

 

ارتفع سعر الذهب بنسبة 37 في المائة حتى الآن خلال العام الجاري، بعد أن سجل مكاسب بلغت 27 في المائة في عام 2024، مدفوعًا بضعف الدولار، وشراء البنوك المركزية، وتخفيف السياسات النقدية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي السائدة.

وأضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطياته في أغسطس، مستمرًا في شراء هذا المعدن الثمين للشهر العاشر على التوالي.

 

وفي الوقت نفسه، رفع متداولو الذهب مراكزهم الشرائية الصافية بمقدار 20740 عقدًا إلى 168862 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر.

أما بالنسبة للفضة، فقد انخفض سعرها الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 40.75 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1374.35 دولار، وظل سعر البلاديوم دون تغيير عند 1109.71 دولار.

 

 

 

