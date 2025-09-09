«100 يوم صحة» تقدم 80 مليونًا و154 ألف خدمة طبية مجانية (أحدث إحصاء)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 80 مليونًا و154 ألفًا و478 خدمة طبية مجانية خلال 55 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تعزيز المبادرات الصحية القومية

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الأحد مليونا و594 ألفًا و296 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 433 ألفًا و79 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبد الغفار»: إن الحملة قدّمت 452 ألفًا و590 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 120 ألفًا و9 خدمات ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 50 ألفا و383 خدمة.

وأشار إلى أن الحملة قدّمت 80 ألفًا و79 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 6 آلاف و476 خدمة، كما قدّمت الحملة 236 ألفا و415 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و363 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 104 آلاف و751 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء 4 آلاف و247 عملية ضمن قوائم الانتظار فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 16 ألفا و851 خدمة.

وتابع أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 84 ألفًا و53 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.