غارات للاحتلال بمحيط كلية عسكرية شرق حمص بسوريا

سوريا، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت محيط كلية الدفاع الجوي التابعة لـ الجيش السوري شرق مدينة حمص.

تصعيد جديد في الساحة السورية

الهجوم يأتي في إطار سلسلة الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي تستهدف مواقع عسكرية ومخازن أسلحة.

لم تعلن حصيلة الخسائر بعد

حتى اللحظة، لم تُعلن السلطات السورية عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن هذه الغارات.

وأفادت مصادر سورية، فجر أمس الأحد، بأن قوة عسكرية إسرائيلية انطلقت من قاعدة "المهدمة" المستحدثة في القنيطرة باتجاه ريف المحافظة جنوبي سوريا.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن القوة الإسرائيلية تتألف من دبابتين و3 ناقلات جند، وتوغلت باتجاه قرية "العجرف" في ريف القنيطرة الأوسط، مرورًا بكل من قريتي "رسم الرواضي" و"الصمدانية الشرقية".

وأوضح "المرصد السوري" أن الجنود الإسرائيليين نفذوا عمليات تفتيش لعدد من المنازل في المناطق التي يمر بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد توغل رتل عسكري إسرائيلي آخر مؤلف من عدة سيارات دفع رباعي ومدرعات، على الطريق الواصل بين قريتي "بريقة" و"بئر عجم" في ريف القنيطرة الأوسط، وفق المرصد.

