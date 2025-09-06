السبت 06 سبتمبر 2025
الوطنية للصحافة تستأنف غدا مناقشة خطة تطوير المحتوى وتلتقي شباب الصحفيين

الهيئة الوطنية للصحافة،
الهيئة الوطنية للصحافة، فيتو

تستكمل الهيئة الوطنية للصحافة، جلساتها  النقاشية، حول خطة تطوير المحتوى الصحفي،  غدا الأحد،  مع نخبة من شباب الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية في جلستين متواليتين لاستكمال الخارطة التي يشارك في صياغتها نخبة ممثلة لأجيال المهنة سيما أجيال العصر الرقمي.

 

خطة تطوير المحتوى الصحفي 

ويعقب ذلك لقاء مع نخبة من خبراء الإعلام في الجامعات المصرية، بهدف وضع اللمسات النهائية على ورقة تطوير المحتوى الإعلامي، وفي القلب منه المحتوى الصحفي.


وأكدت الهيئة أنها تتلقى مقترحات التطوير من جميع الصحفيين عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال التسليم المباشر للأمانة العامة


كانت الهيئة عقدت الأسبوعين الماضيين عدد من جلسات الاستماع لشيوخ المهنة، وكبار الكتاب، ورؤساء تحرير الصحف القومية، ورؤساء تحرير البوابات الإلكترونية، وستواصل جلساتها بتمثيل مختلف الأطياف الصحفية.

