مؤلف "علي كلاي" لفيتو: المسلسل مفاجأة للجمهور وبعيد عن أي عمل للعوضي

محمود حمدان، فيتو
محمود حمدان، فيتو

قال محمود حمدان، مؤلف مسلسل "على كلاي"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي إنه ما زال في مرحلة كتابة حلقات السيناريو، مشيرا إلى أن الحلقات التي انتهى من كتابتها تقارب نصف حلقات العمل.

وأشار في تصريحات لـ"فيتو" إلى أن على كلاي سوف يكون مفاجأة للجمهور بما فيها، ولم يتشابه مع أى عمل قدمه العوضي من قبل.

ويبدأ الفنان أحمد العوضي تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد “على كلاي” خلال نوفمبر المقبل، في تحضيراته لعرض العمل خلال سباق رمضان 2026.

ومن المفترض أن يبدأ العوضي تصوير أول المشاهد داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت.

ويعكف الفنان أحمد العوضي في الوقت الحالي على التجهيزات اللازمة لمسلسله الجديد “علي كلاي”، وسيخضع العوضي في المرحلة القادمة للتدريب على الملاكمة على يد مدرب خاص من أجل العمل.

ورشح القائمون على مسلسل “علي كلاي” الفنانة دينا فؤاد للمشاركة في العمل، ويجسد فيه أحمد العوضي شخصية رجل أعمال لديه مصحة نفسية لعلاج الإدمان، ويظهر خلال العمل وهو يحكي قصته مع الإدمان والتعافي منه.

التخلي عن الشخصية الشعبية

وكشف مصدر مقرب من الفنان أحمد العوضي، أنه سوف يتخلى عن شخصية البطل الشعبي، والشخصية الصعيدية في المسلسل الجديد، الذي سوف يكون مفاجأة للجمهور.

وأضاف المصدر أن العوضي يقدم بعض الخطوط الدرامية الجديدة، من خلال شخصية شاب يعاني من مرض نفسي، ويضطر إلى دخول مصحة للعلاج النفسي، خاصة أنه يعاني من مرض الذهان، كما أن هناك أحداثا أخرى سوف تكشف تفاصيل تلك الشخصية المحيرة.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك في سباق رمضان الماضي، بمسلسل “فهد البطل”، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركه بطولة المسلسل ميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي، ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم ومحسن منصور وحمزة العيلي.

