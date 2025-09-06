إبراهيم حسن: مصرون على حسم بطاقة المونديال في المباراة القادمة وتأهلنا 3 مرات فقط لا يليق بقيمة مصر

أعرب إبرهيم حسن مدير منتخب مصر لأول لكرة القدم، عن سعادته بفوز الفراعنة على إثيوبيا بثنائية نظيفة والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

لاعبو مصر رجال

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لشاشة أون سبورت، إن لاعبي مصر رجال وأنه سعيد بما قدموه من أداء أمام إثيوبيا، مشيرًا إلى أن مواجهة المنتخب الإثيوبي لم تكن سهلة، في ظل غياب عدة لاعبين عن التشكيلة الاساسي لمنتخب مصر، ولكن البدلاء كانوا عند حسن الظن بهم.

تابع إبراهيم حسن، أن الفوز على إثيوبيا كان مهمًّا للغاية حتى نحافظ على فرق الخمس نقاط مع منتخب بوركينا فاسو، قبل مواجهته في المباراة القادمة على ملعبه ووسط جماهيره.

فوز بوركينا فاسو على جيبوتي بسداسية طبيعي

وتحدث إبراهيم حسن عن الفوز الكبير الذي حققه منتخب بوركينا فاسو على جيبوتي، ضمن مواجهات الجولة نفسها، مشيرًا إلى أن النتيجة طبيعية في ظل تواضع مستوى منتخب جيبوتي، وقوة المنتخب البوركيني.

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته، بأن لاعبي منتخب مصر لديهم إصرار كبير على حسم بطاقة المونديال في المباراة القادمة أمام بوركينا فاسو لإسعاد الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مصر تأهلت ثلاث مرات فقط لكأس العالم وعلى مسافات بعيدة جدًّا في 1934 و1990 و2018 وهو ما لا يليق بقيمة مصر وتاريخها الكروي.

