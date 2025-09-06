السبت 06 سبتمبر 2025
اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يبدأ من 15 جنيها وجنون الأسعار يضرب 3 أصناف

سعر الفاكهة اليوم،
سعر الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم السبت، الموافق 6 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

أسعار الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر

  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار العنب كرمسن من 25 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 19 إلى 25 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 20 إلى 38 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر بلح بارحي من 25 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر تين برشومي من 16 إلى 22 جنيهًا.
  • تراوح سعر جوافة بين 8 و16جنيهًا.
  • تراوح سعر رمان بين 15 و25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر الكاكا من 30 إلى 45 جنيهًا.

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار الخوخ والبرقوق

  1. بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى خشابي من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز صعيدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

