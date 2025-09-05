الخارجية الصينية: إقامة دولتين السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية.

الخارجية الصينية تطالب بتطبيق حل الدولتين

وأضافت الخارجية الصينية: انضمامنا إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين يتطابق مع موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق أكد رئيس وزراء هولندا ديك سخوف، في تصريحات رسمية أن بلاده تدين تقويض حل الدولتين، محذرًا من أن خطة إسرائيل بشأن الضفة الغربية تعتبر "غير قانونية" وتشكل تهديدًا مباشرًا لفرص السلام.

رئيس وزراء هولندا يطالب إسرائيل باحترام الاتفاق الإنساني

وشدد رئيس وزراء هولندا، على ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاق الإنساني المبرم مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره إطارًا أساسيًا لضمان احترام حقوق المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

هولندا تحذر من الوضع الإنساني الكارثي في غزة

وأشار رئيس الوزراء الهولندي، إلى أن تكثيف إسرائيل للحرب في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي هناك، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع.

فيما أوضح وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، خلال مؤتمر صحفي: ندين الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية البلجيكي، سنعترف بدولة فلسطينية على مرحلتين الأولى في الجمعية العامة، والحكومة الإسرائيلية ترتكب خطأ كبيرا بإعادة إطلاقها مشاريع الاستيطان والضم.

وتابع، الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل تقوض حل الدولتين، وفرضنا 12 عقوبة على تل أبيب على المستوى الدولي.

وقال: من المهم أن تتحرك أوروبا كقارة وإن لم تتحرك فسنتحرك بشكل فردي، وعززنا عقوباتنا على إسرائيل من خلال حظر استيراد منتجات المستوطنات ومعاقبة الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش.

