شبكة المنظمات الأهلية بغزة: نحن في المرحلة الأخطر

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة أمجد الشوا "نحن في المرحلة الأخطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وأضاف رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: "نخشى أن يتكيف المجتمع الدولي على مشاهد قتل الأطفال وتجويعهم في قطاع غزة، وأن يبقوا أرقاما في نشرات الأخبار".

ملاحقة الشرطة الإسرائيلية

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي واقعة غريبة وثقتها كاميرا مراقبة خلال ملاحقة الشرطة الإسرائيلية مطلوبين فلسطينيين في مدينة أسدود.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن القبض على 5 فلسطينيين في موقع بناء بأسدود، قبل أن يتمكن اثنان منهم من الفرار، لتبدأ الشرطة عمليات البحث.

وبحسب ما يظهر في الفيديو المتداول فإن الشخصين الهاربين كانا مقيدين بأصفاد مشتركة وخلال ركضهما علقا لحظة في أحد الأعمدة قبل أن يسحب أحدهما الآخر ويعبرا من أسفل حاجز مجاور، فيما سقط شرطي إسرائيلي كان يركض خلفهما على الأرض.

ووفقًا لما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشرطة كانت تنفذ عملية ميدانية في أحد مواقع البناء بمدينة أسدود، واعتقلت فلسطينيين لعدم امتلاكهم تصريح إقامة وقامت بتقييدهم بالأصفاد. وأثناء نقلهم تمكن اثنان منهم من الفرار.

