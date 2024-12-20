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ثقافة وفنون

فيلم"شرق 12"لـ أحمد كمال يفوز بجائزة مهرجان كيرلا السينمائي للتفوق التقني

أحمد كمال.فيتو
أحمد كمال.فيتو

يواصل فيلم (شرق 12) جولاته في المهرجانات الدولية، فبعد عرضه في نصف شهر المخرجين بالدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، وبرنامج رؤى جديدة بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، شارك الفيلم في المسابقة الرسمية بالدورة ال 29 من مهرجان كيرلا السينمائي الدولي بالهند.

أحمد كمال يستلم تنويه من لجنة التحكيم بمهرجان كيرلا السينمائي الدولي في الهند

 وحصل الفيلم على تنويه لجنة التحكيم الخاص للتفوق التقني.
وقد تسلم بطل الفيلم الفنان أحمد كمال الجائزة، معربا عن سعادته باستقبال الجمهور الهندي للفيلم، حيث عرض شرق 12 ثلاث مرات خلال فعاليات المهرجان.
وفي تصريحات صحفية قال "كمال": سعيد بمشاركة فيلم (شرق 12) في مهرجان كيرلا السينمائي الذي يقام في الهند، تلك الدولة التي تمتلك تاريخا سينمائيا طويلا، وتولي صناعة السينما اهتماما خاصا، وقد استقبل فيلم (شرق 12) بشكل متميز، من قبل الجمهور، والصناع، والنقاد على حد سواء، حيث كان من بين العروض الثلاثة التي أقيمت للفيلم عرض عقدت بعده ندوة، كما شاركت في ندوة مهمة أقيمت على هامش المهرجان في قسم بعنوان (لقاء المخرجين) تعقد يوميا لمناقشة أفلام المسابقة الرسمية، فضلا عن أنني قد أجريت عشرات المقابلات الصحفية، والتقيت بعشرات النقاد من الهند، وخارجها، وقد أجمع الكل على تميز الفيلم في كافة عناصره، وقد دارت معظم الأسئلة عن مراحل إعداد الفيلم، وعن الخلفية التي تنتمي لها مخرجته "هالة القوصي" حيث لاحظ البعض تأثرها بالتصوير الفوتوغرافي، وأشاد بجرأتها في العودة لاستخدام خام السينما من جديد بعد التوقف عن استخدامه والاتجاه الى الديجيتال، إضافة إلى الموسيقي، والأداء التمثيلي لأبطال الفيلم.

 


يذكر أن (شرق 12) فيلم كتبته وأخرجته هالة القوصي من بطولة منحة البطراوي، وأحمد كمال، ويشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع ومحمود فارس.
وهو سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين
وينتمي فيلم شرق ١٢ لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد. ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب.  
و تم تصوير الفيلم على خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات وتم تحميض الفيلم في معامل مدينة السينما وتم مسحه رقميا في قسم الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي كما تمت أعمال الصوت النهائية في ستوديو دولبي أتموس في مدينة الإنتاج الإعلامي.

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