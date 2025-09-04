مع قرب انتهاء احتفالات المولد النبوي.. إقبال على شراء الحلوى.. غرفة القاهرة: 10% ارتفاعًا بأسعار العلب خلال موسم 2025.. شعبة المواد الغذائية: انخفاض سعر الشربات تأثرا بتراجع السكر

أوشك موسم حلوى المولد النبوي على الانتهاء، الذي بدأت الاحتفالات بهذه الذكرى يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وبالرغم من أن الاحتفالات تستمر يومين على الأكثر، إلا أن حلوى المولد تظل مطروحة في الأسواق حتى تنتهي الكميات المنتجة منها.

إقبال كثيف على شراء حلوى المولد رغم ارتفاع الأسعار

وبالرغم من ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي إلا أن المحال التجارية شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، لشراء حلاوة المولد منذ مساء الأربعاء وحتى ليلة الخميس.

ترقب التخفيضات على أسعار حلوى المولد بعد انتهاء الاحتفالات

وهناك بعض المواطنين الذين يترقبون انتهاء احتفالات المولد النبوي، واغتنام فرصة العروض والتخفيضات التي تقدم على حلوى المولد وشرائها، خاصة وأن معظم المحال التجارية تعلن عن تخفيضات على سعر حلاوة المولد بعد انتهاء الاحتفالات لضمان بيع جميع الكميات، وعدم التعرض لخسائر عدم بيعها.

المواطنون يترقبون خفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

كما يترقب المواطنون خفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، خاصة مع مع قرب العام الدراسي الجديد، وبالتزامن مع إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الشهر الماضي، تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع.

تطبيق مبادرة خفض الأسعار خلال معرض أهلًا مدارس

وأعلنت الغرف التجارية أن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع ستظهر جلية خلال فعاليات معرض أهلًا مدارس 2025، الذي سيشهد تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن فعاليات المبادرة، إلى جانب التخفيضات المقررة بالتزامن مع المعرض.

فما هو حالة السوق ضمن احتفالات ذكرى المولد النبوي، وما هي أبرز الآليات للحفاظ على استقرار السوق المحلية؟

10% ارتفاعًا في أسعار علب حلوى المولد

قال صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار حلوى المولد ارتفعت ارتفاعات طفيفة خلال موسم 2025، وتراوحت الارتفاعات بين 5 و10% في أسعار العلب، مضيفًا أن علب حلوى المولد تبدأ في بعض المحال التجارية من 100 جنيه.

تقليل حجم قطع الحلوى لتلبية احتياجات المواطنين

وأضاف «العبد» أن المحال التجارية اتجهت خلال الموسم الجديد لتقليل حجم قطع الحلوى لتصبح أحجام صغيرة «ميني» لتلبية احتياجات المواطنين، وإتاحة اختيار الأصناف حسب رغبة المواطنين.

تقديم الجديد في الحلوى مع الأصناف التقليدية

وأشار إلى أن المحال التجارية والمصانع حرصت خلال الموسم على تقديم الجديد في الحلوى، مع توافر الأصناف التقليدية، إذ توافرت عروسة المولد والحصان وكل أصناف الحلوى الشهيرة، إضافة إلى البسيمة والملبن بأشكاله وغيرها، وذلك لإرضاء جميع أذواق المواطنين.

صناعة حلوى المولد شهدت تطورًا ملحوظًا

وألمح إلى أن حلوى المولد النبوي شهدت صناعتها تطورًا ملحوظًا، فالتطور في التصنيع شمل تحولها من الصناعة اليدوية إلى خطوط إنتاج آلية بماكينات حديثة متطورة.

يوجد مصانع لا تعمل إلا فقط في صناعة حلوى المولد النبوي

وقال «العبد» إن موسم المولد النبوي هو الموسم الرئيسي على مدار العام لمحال ومصانع بيع الحلوى، حتى أنه يوجد مصانع لا تعمل إلا فقط في صناعة حلوى المولد النبوي، أي أنها تعمل 4 أشهر فقط في العام، لذلك تستعد المصانع لهذا الموسم استعدادًا جيدًا.

حازم المنوفي

زيادة الإقبال على شراء الشربات خلال احتفالات المولد النبوي

وعلى صعيد آخر؛ انخفضت أسعار زجاجات الشربات والعصائر المركزة، بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف، إذ يفضل بعض المواطنين توزيع الشربات خلال احتفالات المولد، وعليه يزيد الإقبال عليه بالشراء.

تخفيضات على أسعار الشربات بمناسبة حلول المولد النبوي

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق المصرية تشهد خلال هذه الأيام تخفيضات على أسعار الشربات بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، وهو ما يعكس حرص التجار على التفاعل مع المناسبات الدينية الهامة وتقديم منتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين.

انخفاض أسعار السكر في الأسواق

وأوضح المنوفي أن تخفيض الأسعار يأتي استجابة لانخفاض أسعار السكر في السوق المحلي، حيث يتراوح سعر الكيلو حاليًا ما بين 28 إلى 33 جنيهًا، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة إنتاج الشربات.

سعر السكر

أسعار زجاجات الشربات في السوق المحلية

وأشار إلى أن أسعار زجاجات الشربات هذا العام تتراوح ما بين 25 إلى 50 جنيهًا، وذلك بحسب نوع الصنف، وحجم الزجاجة، ونسبة التركيز، مؤكدًا أن هناك التزامًا عامًا من قبل التجار بضبط الأسعار وعدم المغالاة.

رقابة على جودة المنتجات المقدمة

وأكد المنوفي متابعة الجهات المعنية للسوق لضمان عدم استغلال المستهلكين، وأن هناك رقابة على جودة المنتجات المقدمة ومدى مطابقتها للمواصفات، خاصة في مواسم الإقبال الكبير مثل المولد النبوي.

استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك

وختم حديثه بدعوة المواطنين إلى الشراء من المحال والمنافذ المعروفة والمعتمدة، وتجنب المنتجات المجهولة المصدر، مع التأكيد على أن استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك هو الهدف الأساسي خلال هذه المرحلة.

