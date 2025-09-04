ناد برازيلي يطرد 3 لاعبين بسبب صور مع ممثلة أفلام "للكبار فقط"

طرد ناد برازيلي، 3 لاعبين كرة قدم مراهقين، بعد التقاط صور سيلفي مع ممثلة أفلام للكبار فقط، في حادثة أثارت غضب النادي وأصدر بيانًا شديد اللهجة.



وبداية القصة عندما قابل اللاعبون الثلاثة، البالغون من العمر 17 عامًا، تلك الممثلة في مطار، والتقطوا معها صور "سيلفي".

وانتشرت الصور على نطاق واسع في وسائل الإعلام، ما دفع نادي أتلتيكو جويانيينسي إلى فصل اللاعبين من فريقه تحت 17 سنة.

وكانت الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا والمصنفة ضمن أكثر ممثلات الأفلام للكبار فقط، قد تصدرت العناوين في المملكة المتحدة سابقًا هذا العام بعد أن كشفت عن تدريبها لتصبح حكم كرة قدم.



وصفت الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا، والحائزة جوائز، التي تُعَدُّ من بين أكثر الممثلات مشاهدةً في صناعة أفلام الكبار فقط، لوسائل الإعلام المحلية في مارس الماضي، نفسها بأنها فنانة أفلام للكبار سابقة، على الرغم من أنها لا تزال تُمارس التمثيل.

وقالت: "أرى مستقبلًا باهرًا لي كحكمة".



ولم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين المراهقين الذين التقطوا الصور معها، لكن وجوههم ظهرت دون تشويش في الوسائل الإعلامية التي نشرت الخبر.

من جانبه، نفذ متحدث باسم نادي أتلتيكو جويانيينسي، الذي يلعب فريقه الأول في الدرجة الثانية البرازيلية، ما تردد عن أن فصل اللاعبين كان بسبب صورهم مع سانشيز.

وقال إن القرار كان مبنيًا على "معايير الأداء الفني"، مؤكدًا أن النادي طلب من ثلاثة لاعبين آخرين في الفريق تحت 17 سنة المغادرة أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.