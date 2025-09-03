الأربعاء 03 سبتمبر 2025
35 صورة ترصد مداهمة وغلق مصنع غير مرخص لتكرير الزيت بالدقهلية

جولة نائب محافظ الدقهلية،
جولة نائب محافظ الدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه خلال قيام الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بزيارة مفاجئة للمنطقة الصناعية بجمصة بمرافقة لجنة من إدارة البيئة، وجهاز شئون البيئة، والمجلس التنفيذي للمنطقة الصناعية، تلاحظ وجود مصنع لتكرير الزيوت، وبفحص أوراقه والتزامه بالشروط تبين عدم وجود ترخيص، كما تبين مخالفته لجميع الاشتراطات البيئية والفنية، كما يقوم المصنع بالصرف السلبي للزيوت في شبكة الصرف الصحي.

غلق مصنع لتكرير الزيت بالمنطقة الصناعية لإدارته بدون ترخيص ومخالفة جميع الاشتراطات البيئية والفنية.

وبمجرد إخطار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة على الفور، وعليه قام نائب المحافظ باستدعاء مسئولي التموين، وشرطة المسطحات المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المصنع والتحفظ على السيارات المحملة بالزيوت والمعدة للبيع بالسوق لحين العرض على النيابة.

 

لا تهاون مع المتلاعبين بقوت الناس

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون مع المتلاعبين بقوت الناس، والتلاعب بصحتهم وسلامتهم، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، لردع كافة المخالفين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

من جهته أوضح الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة بمعرفة الجهات المختصة على الفور لضمان منع أي تلاعب.

